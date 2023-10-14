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مدير المنتخب الوطني: سنخوض مواجهة الجزائر لتحقيق الفوز

محمد عاطف
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 3:53 ص | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 3:53 ص

تحدث محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، عن المواجهة المرتقبة للفراعنة أمام الجزائر، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري على ملعب هزاع بن زايد، مساء يوم الإثنين القادم، في مباراة ودية دولية.

وقال غرابة في تصريحات تليفزيونية: «سنخوض مواجهة الجزائر من أجل تحقيق الانتصار فقط، نعلم أن المنافس منتخب كبير ومحترم، لكننا لا نخاف وستكون تجربة قوية».

وأضاف: «حققنا أهدافنا في هذا المعسكر، وهو مواجهة منتخب من التصنيف الثاني أو الثالث وواجهنا زامبيا، وسنواجه منتخب من التصنيف الأول وهو الجزائر».

وبسؤاله عن رأيه في قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قال: «مجموعتنا ليست سهلة في أمم إفريقيا، ومنتخب غانا هو أقوى منافس، ولكننا سنحضر أنفسنا جيدًا للفترة القادمة قبل البطولة».

وأتم: «فيتوريا يفضل أن يكون المعسكر مغلقا على الفريق، وهذا الأمر يريحه نفسيا وكلنا نعرض بعضنا جيدًا، وبعض التفاصيل الصغيرة تحدث الفارق في البطولات».


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