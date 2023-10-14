المبعوثة الأمريكية الجديدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور سول يوم الاثنين

ذكرت وزارة الخارجية في سول أن المبعوثة الأمريكية الخاصة الجديدة لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ستزور كوريا الجنوبية في الفترة من الاثنين إلى الأربعاء المقبلين.



وخلال الزيارة، ستلتقي السفيرة جولي تيرنر مع مسؤولين حكوميين ومنظمات مدنية وصحفيين ومنشقين كوريين شماليين لبحث السبل الرامية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتسهيل لم شمل الأسر المنفصلة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الكورية الجنوبية اليوم السبت.



وكانت تيرنر قد تولت منصبها أمس الجمعة، بعد شغوره على مدى أكثر من ست سنوات منذ أن تقاعد المبعوث الأخير، روبرت كينج أوائل عام 2017 .



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد رشح تيرنر لتولي المنصب في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما كانت تعمل مديرة لمكتب شرق آسيا والمحيط الهادئ في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية.