الخارجية الأمريكية تسمح بمغادرة موظفيها غير الأساسيين من السفارة بالقدس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، السماح بمغادرة موظفي الحكومة غير الأساسيين في السفارة في القدس والمكتب الفرعي الأمريكي في تل أبيب وكذلك أفراد عائلاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار "يرجع للوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في إسرائيل"، وفقا لوكالة رويترز.

وفجر7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".