مدرب كوت ديفوار: الكرة الإفريقية تتطور بسرعة الصاروخ

تحدث جان لويس جاسيت المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن مواجهة فريقه الودية أمام منتخب المغرب مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره المغربي على ملعب فيليكس هوفويت، في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة الودية الدولية ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال جاسيت في تصريحات تليفزيونية: «مواجهتنا غدًا أمام المغرب صعبة لأننا سنواجه رابع المونديال، الذي يعتبر حاليًا مرجعيًا ومثالا في القارة الإفريقية».

وأضاف: «نريد تقديم مستوى جيد في مباراتنا ضد المغرب لأننا سنلعب أمام جمهورنا، والضيف أيضًا سيسعى لتحقيق الانتصار، لذلك ستكون مواجهة قوية».

وبسؤاله عن رأيه في قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، قال: «كل المجموعات صعبة في البطولة الإفريقية.. والعالم سيقف في هذه النسخة على التطور الذي عرفته الكرة الإفريقية».

وتابع: «وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي مونديال 2022 ليس صدفة، أو أن يقدم المنتخب السنغالي مستويات رائعة في المونديال دون ساديو ماني».

وأتم: «الكرة الإفريقية تتطور بسرعة الصاروخ، واللاعبون الأفارقة أصبحوا ينشطون في أكبر الأندية العالمية حاليًا، لذا ستكون هذه النسخة من البطولة الإفريقية قوية للغاية».