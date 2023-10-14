 مدرب بيراميدز: هدفنا تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي هذا الموسم - بوابة الشروق
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مدرب بيراميدز: هدفنا تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي هذا الموسم

محمد عاطف
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 5:00 ص | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 5:00 ص

قال محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز، إنهم يستهدفون تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي خلال الموسم الرياضي الجاري.

وأضاف فتح الله في تصريحات تليفزيونية: «أصعب خطوة عند تأسيس نادٍ جديد، تكون في صناعة هوية لنفسك وهذا الأمر قد يستغرق عدة سنوات، ونحن ننافس عمالقة في الدوري الممتاز».

وتابع: «كنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق بطولة في الموسم الماضي، وخسرنا الكونفدرالية بعد ظلم واضح، واللاعبون حاليًا يوافقون على الانتقال إلى بيراميدز».

وأكمل مدرب بيراميدز: «سنبذل كل ما لدينا لتحقيق بطولة هذا الموسم، واستفدنا كثيرًا من مباراة الزمالك الأخيرة رغم التعادل».

وبسؤاله عن رأيه في قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قال: «القرعة أوقعتنا مع أفضل فريق في كل تصنيف، وجميعهم أقوياء وأي فريق يريد الصعود سيلاعب الجميع».

وأتم: «لدينا ثقة في اللاعبين وقلبنا جامد في بطولة إفريقيا هذا الموسم، بسبب ما نكلمه من لاعبين مميزين في الوقت الحالي».


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