مدرب بيراميدز: هدفنا تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي هذا الموسم

قال محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز، إنهم يستهدفون تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي خلال الموسم الرياضي الجاري.

وأضاف فتح الله في تصريحات تليفزيونية: «أصعب خطوة عند تأسيس نادٍ جديد، تكون في صناعة هوية لنفسك وهذا الأمر قد يستغرق عدة سنوات، ونحن ننافس عمالقة في الدوري الممتاز».

وتابع: «كنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق بطولة في الموسم الماضي، وخسرنا الكونفدرالية بعد ظلم واضح، واللاعبون حاليًا يوافقون على الانتقال إلى بيراميدز».

وأكمل مدرب بيراميدز: «سنبذل كل ما لدينا لتحقيق بطولة هذا الموسم، واستفدنا كثيرًا من مباراة الزمالك الأخيرة رغم التعادل».

وبسؤاله عن رأيه في قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قال: «القرعة أوقعتنا مع أفضل فريق في كل تصنيف، وجميعهم أقوياء وأي فريق يريد الصعود سيلاعب الجميع».

وأتم: «لدينا ثقة في اللاعبين وقلبنا جامد في بطولة إفريقيا هذا الموسم، بسبب ما نكلمه من لاعبين مميزين في الوقت الحالي».