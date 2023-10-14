المفتي: إعادة النظر في أي فتوى لا تحقق استقرارا فكريا واجتماعيا

قال الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، إن الفتوى تحافظ على المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.

وأضاف خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية» على فضائية «الناس»، يوم الجمعة، أن الفتوى إذا لم تكن محققة لاستقرار اجتماعي وفكري وتحقق المصلحة، فلابد في إعادة النظر فيها.

وأشار إلى ضرورة تحقيق خمسة مقاصد، وهي حفظ الدين والمال والعرض والنفس، والعقل.

وتابع: «هذه الأمور لابد أن نحافظ عليها، وهي لن تتحقق إلا فى وجود مجتمع ووطن وإنسان مستقر».

وأوضح أن دار الإفتاء تحرص كل الحرص على أن تكون الفتاوى تحافظ على استقرار المجتمع، لافتا إلى أنه تم إنشاء مرصد للاستشراف المستقبلي للفتوى، لأن الفقه له آفاق واسعة يبحث فى الماضى والمستقبل.