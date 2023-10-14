وقف الناشط الحقوقي الإسرائيلي ياكوف جودو، أمام نعش ابنه توم الذي قُتل، اليوم السبت، على أيدي مقاتلي حركة حماس أمام أنظار عائلته، وقال: «على قميصي، كُتب: دعونا ننظر إلى الاحتلال في عينيه، أنا ناشط في مجال حقوق الإنسان، أحارب الاحتلال».



وأضاف «جودو» البالغ من العمر 72 عاماً، وهو طبيب بيطري متقاعد، خلال دفن ابنه في كيبوتس نعان جنوب تل أبيب: «لن أتوقف. سأستمر. وسأدعم الفلسطينيين»، وفقاً لـ«فرانس برس».



في هذه الأثناء، كان جندي إسرائيلي يتنقّل بين المشاركين في الجنازات لتذكيرهم بالتعليمات في حالة حدوث قصف. ويقول: «أمامكم 90 ثانية للتفرّق والانبطاح على الأرض».



وانطلقت صفارة الإنذار في نهاية الجنازة. واندفع الحشد إلى الأرض وأيديهم على رؤوسهم وسط القبور وحفر جديدة. ثم ُسمع دوي حاد لاعتراض الصواريخ، وتبعته تنهّدات ارتياح.



وفي الكيبوتس، دفن نشطاء السلام رفيقهم وسط أصداء الحرب العنيفة، وطوال مراسم الجنازة، قطعت القاذفات الإسرائيلية الأجواء عدة مرات، وطغت على أصوات الصلوات.



وقال «جودو» متوسّلاً: «ما يحدث في غزة أمر مروّع. أطلب من طيّارينا أن يسقطوا القنابل، التي طُلب منهم إسقاطها على سكان غزة، في البحر بدلاً من إسقاطها على الناس»، وذلك بينما يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بشكل متواصل رداً على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر.



وتعدّ عائلة «جودو» جزءاً من الأقلية اليسارية العلمانية الناشطة والمؤيّدة للسلام والمناهِضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورغم أنّها أقلية في البلاد، إلّا أنّها ممثّلة تاريخياً بشكل كبير في الكيبوتسات القريبة من غزة.