جيش الاحتلال: تصفية خلية مسلحين حاولت التسلل من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية خلية من المسلحين زعم أنها حاولت التسلل من لبنان.
وقال جيش الاحتلال في بيان له: «رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، خلية حاولت التسلل الى داخل إسرائيل من لبنان حيث تعاملت مسيرة تابعة للجيش من خلال تصفية الخلية»، وفق وكالة الأناضول.
ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد أفراد خلية المسلحين الذين تم قتلهم، كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني بشأن الزعم الإسرائيلي الآن.
وكان جيش الاحتلال قد عزز منذ السبت الماضي من استنفاره على الحدود مع لبنان.
وأمس، استشهد صحفي لبناني يعمل لدى وكالة «رويترز» وأصيب خمسة آخرون بينهم اثنان من قناة «الجزيرة» القطرية في قصف إسرائيلي على بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان.
وتأتي التوترات على الحدود اللبنانية، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.