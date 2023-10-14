رونالدو يسجل رقمين مميزين بعد ثنائية سلوفاكيا

حقق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمًا مميزًا مساء الجمعة، بعد تسجيله هدفين خلال مواجهة منتخب بلاده وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024.

وكان المنتخب البرتغالي قد فاز على نظيره السلوفاكي بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ووصل المهاجم البرتغالي رونالدو إلى هدفه رقم 73 دوليا بعد بلوغه الثلاثين من عمره، أكثر من أي لاعبا آخر سجل في هذا العمر في تاريخ اللعبة.

وعزز رونالدو رقمه كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف دوليًا بـ 125 هدفًا، بعدما سجل ثنائية في مواجهة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا.