الهند تواصل نقل رعاياها من إسرائيل

بعد نقل أكثر من 400 مواطن هندي من إسرائيل، على مدى يومين متاليين، أعلنت السفارة الهندية في تل أبيب عن رحلتين خاصتين اليوم السبت، لنقل المزيد من الهنود، الراغبين في مغادرة البلاد، وسط الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".



والرحلات الجوية الخاصة هي جزء من "عملية أجاي"، التي أطلقتها الهند في 12 أكتوبر، لتسهيل عودة الرعايا الهنود، الراغبين في العودة إلى بلادهم، في أعقاب الهجمات التي شنها مقاتلو حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة من غزة في السابع من نفس الشهر، مما جدد التوترات في المنطقة، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم السبت.



ومن المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وتبلغ سعتها 230 مقعدا. ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الثانية في الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي وتبلغ سعتها 330 مقعدا.