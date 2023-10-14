عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين يتلقون تعليمهم في ألمانيا

يذهب عشرات الآلاف من الأطفال والمراهقين اللاجئين إلى المدارس في أنحاء ألمانيا، حسبما أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الولايات الألمانية.

ومع ذلك، لم يتوصل الاستطلاع إلى رقم محدد، لأن العديد من الولايات لا تسجل على الإطلاق، أو تسجل فقط بشكل تقريبي، عدد اللاجئين الذين يتلقون تعليمهم في مدارسها، خاصة عندما يتعلق الأمر ببلدان منشأ غير أوكرانيا. كما يختلف تنظيم الهيكل التعليمي من ولاية لأخرى.

ووفقا للاستطلاع، فإن أكثر من حوالي 180 ألف طالب في المدارس الألمانية ينحدرون من أوكرانيا وحدها. ولم تتوفر بعد أرقام من ولايات برلين وبراندنبورج وشليزفيج-هولشتاين.

وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا يتلقى حوالي 93 ألف طالب دورات ما يعرف باسم "الدعم الأولي" لاكتساب اللغة الألمانية وغيرها من المهارات التعليمية الأساسية، من بينهم 38 ألفا و915 أوكرانيا. ويتلقى هذه الدورات بشكل خاص الطلاب الذين يذهبون إلى مدارس ألمانية لأول مرة وليس لديهم معرفة كافية باللغة الألمانية.

وفي ولاية بادن-فورتمبرج يشارك 48 ألفا و700 طالب، من بينهم 28 ألفا و900 أوكراني، فيما يسمى بالفصول التحضيرية أو سنة التأهيل المسبق، قبل دمجهم في الفصول العادية. ويتلقى حوالي 30 ألف طالب لاجئ دورات مكثفة تحضيرية قبل الانضمام للفصول الاعتيادية الناطقة باللغة الألمانية. وفي ولاية هامبورج يحضر حوالي 6400 طالب ما يسمى بالفصول الترحيبية.