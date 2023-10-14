أستراليا تصوت على استفتاء الاعتراف بالسكان الأصليين

يتوجه الناخبون في أستراليا، إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت، ليقرروا ما إذا كانوا سيغيرون دستور البلاد للاعتراف بشعوبها الأصلية.

ويسعى الاستفتاء للحصول على الدعم لمنح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس صوتا داخل البرلمان، والذي سيقدم المشورة للحكومة في المستقبل بشأن القضايا التي تؤثر على تلك المجتمعات.

وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية، إنه لجعل التغيير الدستوري ممكنا هناك حاجة إلى تحقيق أغلبية مزدوجة، ما يعني ضرورة التصويت بالموافقة بأكثر من 50٪ من الأصوات بشكل عام.

كما ينبغي أيضا أن يكون تصويت الأغلبية بـ«نعم» في أربع ولايات على الأقل من ولايات أستراليا الست.