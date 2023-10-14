مدير مستشفى الشفاء بغزة يحذر من مقبرة جماعية: رأيت امرأة تبحث عن أطفالها السبعة

أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، محمد أبو سليمة، عن نفاذ جميع الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى جراء الأعداد الهائلة من الشهداء والمصابين، مشيرا إلى نزوح 35 ألفا إلى داخل المستشفى.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن الأوضاع داخل المستشفى صعبة للغاية، مشيرا إلى افتقاد المستشفى إلى المياه فضلا عن ترقب انقطاع إمدادات مولدات الكهرباء خلال ساعات قليلة في ظل تواجد أكثر من 150 مريضا داخل العناية المركزة و50 طفلا داخل أقسام الحضانات وأكثر من ألف مريض غسيل كلوي.

وتابع: «مجمع الشفاء بدلا أن يكون مكان لاستشفاء الجرحى سيكون عبارة عن مقبرة جماعية، الوضع كارثي وخرج عن السيطرة تماما، لا نستطيع تقديم أي شيء للجرحى، لا يوجد أسرة ولا دواء، الجثامين خارج المستشفى وداخلها الجرحى يستغيثون بدمائهم على الأرض».

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأبرياء والأطفال، مشيرا إلى استشهاد 16 كادرا طبيا من الطواقم الطبية جراء القصف بالإضافة إلى تدمير 25 سيارة إسعاف.

وأوضح أن حوالي 60 % من تعداد الشهداء والجرحى أطفال ونساء، معقبا: «رأيت العجب العجاب اليوم أم تبحث عن أطفالها السبعة، وطفل يبحث عن عائلة كاملة أبيدت، وطفل عمره شهر كل عائلته استشهدت وبقي وحده، لا ندري ماذا نقول لهولاء الثكالى (المفجوعين)».

وأشار إلى تعرض بعض حالات الجرحى للوفاة؛ نتيجة افتقاد تقديم الخدمة، مضيفا: «المشاهد تشيب لها الوجدان، عاصرت أكثر من حرب ومسيرة عودة؛ ولم أر في حياتي ما رأيته اليوم».

وناشد مصر بسرعة إرسال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة لإنقاذ الوضع الراهن، قائلا: «كلي ثقة بمصر الحبيبة مصر الكبرى التي كانت على الدوام مع الشعب الفلسطيني رئيسا وشعبا وحكومة؛ أن تبدأ في إرسال المعونات والمستشفيات الميدانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وأعلن مدير المستشفى عن استشهاد 75 طفلا وامرأة بالإضافة إلى إصابة 250 آخرين جراء استهداف الشاحنات منذ قرابة الساعتين، مشيرا إلى بلوغ حصيلة الساعات الثماني الأخيرة 100 شهيد و500 إصابة.