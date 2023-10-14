خروج المستشفى الميداني الأردني في غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي

خرج المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي للمناطق المحيطة به وقطع الطرق المؤدية إليه.

جاء ذلك وفق ما نقله تلفزيون "المملكة" (رسمي)، والذي أضاف أيضا بأن المستشفى تعرض لأضرار جراء الضربات الإسرائيلية، كما نقلت وكالة الأناضول.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته بشكل مجاني.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.