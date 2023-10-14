 محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور ومركز السيطرة الموحد - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور ومركز السيطرة الموحد

عمرو بحر
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 10:15 م

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي، نائب المحافظ يرافقهما وفد ضيوف المحافظة، مجمع التمور التابع للمحافظة.

جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي تنظمه المحافظة يومي ١٤ و ١٥ أكتوبر الجاري.

وأكد الزملوط أنه تفقد مراحل وخطوط الإنتاج وخطة التطوير الجارية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع، بالإضافة إلى وحدات التخزين التي تم إنشائها لتغطية احتياجات أسواق التصدير والتسويق خارج وداخل الجمهورية.

من ناحية أخرى، تفقد الوفد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي تم الانتهاء من تشغيله استعدادًا للافتتاح، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأجهزة المختلفة في التعامل مع الأزمات.


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