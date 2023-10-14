رئيس النواب البحريني يؤكد أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد في غزة بشكل عاجل

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، أهمية حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية بشكل عاجل، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة؛ لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا والخسائر.

وأشار المسلم - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم /السبت/ - إلى موقف المملكة الثابت في دعم جهود السلام الشامل والعادل، ودعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، وضرورة المحافظة على ترسيخ سبل الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب العنف والأزمات.

وأوضح أن مملكة البحرين وانطلاقا من إيمانها العميق بالتعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة والصديقة؛ فإنها تواصل دعمها للمساعي الإقليمية والدولية الرامية نحو تحقيق الأمن والاستقرار، من أجل الخير والنماء للدولة والشعوب ومستقبل المنطقة.

وأشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالعلاقات الثنائية، التاريخية والوثيقة، بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وما تشهده من تقدم وتطور في ظل المسيرة التنموية الشاملة.