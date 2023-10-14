مديرية الشباب: لافتات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة بجنوب سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة لوضع لافتات تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتضمنت اللافتات على عبارات "يجب أن تشارك بصوتك وتعطى صوتك لمن يستحق، الكلمة كلمتك.. انزل شارك، اعمل الصح .. المشاركة مسئولية"، وغيرها من العبارات.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الشباب وضعوا لافتات على مداخل مراكز الشباب التابعة للمديرية، والأسوار والملاعب بها عبارات تحث أغضاء المراكز، والشباب والمواطنين على ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك ضمن مبادرة "صوتك أمانة"، التي توضح للمواطنين حقوقهم للمشاركة في الحياة السياسية، كحق من حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم السبت، أنه جرى إطلاق المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية، للتحفيز على المشاركة السياسية ضمن الدور التوعوي المهم الذي تجريه مراكز الشباب في العديد من البرامج والفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الدورات، والندوات، وورش العمل.