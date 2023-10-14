وسائل إعلام: واشنطن تطلب من تل أبيب إرجاء العملية البرية في غزة حتى خروج المدنيين

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، بأن السلطات الأمريكية، طلبت من إسرائيل تأجيل بدء عملية برية في قطاع غزة حتى يتم إنشاء "ممر آمن" لخروج المدنيين.

وفي الوقت نفسه، أشارت قناة "فوكس نيوز" إلى أن مثل هذا الطلب يرتبط بتصريحات سابقة لمسؤولين في البيت الأبيض تدعو إسرائيل إلى "اتباع قوانين الحرب" في ردها على هجمات حماس.

ولم تحدد القناة ما إذا كان الجانب الإسرائيلي قد استجاب لهذا الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت القناة إلى أن أول رحلة طيران مستأجرة تقل حوالي 100 مواطن أمريكي قد غادرت بالفعل منطقة الصراع دون أن تحدد متى حدث هذا بالضبط.

هذا ولا تزال الغارات الإسرائيلية متواصلة منذ حوالي أسبوع، ضد منشآت البنية التحتية في قطاع غزة.

وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.