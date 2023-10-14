كفر الشيخ: إزالة عدد من التعديات على الرقعة الزراعية بسيدي سالم

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، أعمال إزالة أعمال تعدِ على الرقعة الزراعية.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال إزالة 3 حالات تعدِ على الأرض الزراعية، ومنها إزالة حالة تعدِ على الأرض الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة 200 متر مربع، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية، وأخرى بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة 90 مترا مربعا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وأخيراً إزالة حالة تعدِ على الأرض الزراعية بجمعية الشرقية على مساحة 120 مترا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية.

يأتي ذلك بحضور عبدالمنعم نشوان، رئيس القرية، وعادل عطيان مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.