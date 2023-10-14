قال النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن كثرة ترديد اسمه من قبل الجماهير في المباريات أصبح يرهقه كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وقاد هالاند منتخب بلاده النرويج للفوز على قبرص برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وأضاف هالاند في تصريحات لـ قناة «TV2» النرويجية: «أقدر الدعم والمساندة الجماهيرية الكبيرة لي، وهذا ما كنت أتمناه في بداية مسيرتي مع كرة القدم، ولن أشكو من ذلك».

وأتم: «ولكني بدأت أشعر بالملل قليلا، فكثرة ترديد اسمي يرهقني.. ولكن هذا وارد في كرة القدم، ولا يمكنني أن أفعل شيئا».