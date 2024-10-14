فوز مثير لتركيا على أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية

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حقق المنتخب التركي فوزا مثيرا على مضيفه الأيسلندي 4/2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة في المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الأيسلندي في الدقيقة الثالثة عن طريق أوري أوسكارسون، قبل أن يدرك عرفان قهوجي التعادل للمنتخب التركي في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة67 سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني للمنتخب التركي من ضربة جزاء، فيما نجح المنتخب الأيسلندي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق أندري جودينسون.

وفي الدقيقة 88 سجل أردا جولر الهدف الثالث للمنتخب التركي، فيما أضاف كريم أكتورغلو الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب ويلز على ضيفه الجبل الأسود 1 / صفر.

وسجل هاري ويلسون هدف المباراة الوحيد لويلز من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف تركيا المتصدر، فيما يتذيل منتخب الجبل الأسود ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.