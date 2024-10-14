الشرطة الأمريكية: توقيف مسلح عند نقطة تفتيش بالقرب من تجمع انتخابي لترامب

كشفت السلطات الأمريكية عن توقيف مسلح عند نقطة تفتيش شرطية بالقرب من تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في جنوب كاليفورنيا.

ويذكر أنه أمس الأول السبت، وقبل إلقاء ترامب كلمته أمام تجمع في وادي كوتشيلا غرب لوس انجليس، أوقفت الشرطة رجلا -49 عاما- كان يحاول اقتحام المبنى بسيارة.

وقال المسئول بالشرطة تشاد بيانكو لاحقا في مؤتمر صحفي إن الرجل كان بحوزته سلاحين غير مرخصين وذخيرة، بالإضافة إلى عدة جوازات سفر ورخص للقيادة تحمل أسماء مختلفة.

وأضاف أن السيارة لم تكن مسجلة، كما أنه من الواضح أن أرقام لوحة السيارة" مزورة".

وأشار بيانكو، إلى احتجاز الرجل، واتهامه بانتهاك قوانين الأسلحة، وتم الإفراج عنه بكفالة. وأشار إلى أن التحقيق مازال جاريا.

وأكد بيانكو، احتجاز الرجل قبل وصول ترامب للموقع. وأضاف أنه مقتنع، بدون تقديم دليل قوي، أن الشرطة " منعت وقوع أمر سيئ".

وبعد الإفراج عن المشتبه به، تحدث عدد من الصحفيين الأمريكيين معه، حيث وصف الاتهامات بمحاولته اغتيال ترامب بالحماقة.

ويذكر أنه في منتصف يوليو الماضي، أطلق مسلح النار على ترامب من أحد الأسطح خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، حيث أصابت رصاصة الأذن اليمنى لترامب. وتوفي أحد الحاضرين، وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة خلال الهجوم. وقد أردت السلطات المسلح قتيلا.