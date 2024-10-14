تطهير شاطئ العريش من مخلفات البلاستيك

نفذ مركز النيل للإعلام بالعريش، ندوة إعلامية بمقر المعهد الأزهري بحي المساعيد بالعريش، دارت حول "الحد من التلوث البلاستيكي"، حاضر فيها عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش ورئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب البصيرة والمهندسة سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية.

وقال أحمد جمال، مدير مركز النيل، بأن الهدف من الحملة هو توعية المواطنين بالمبادرات الرئاسية من أجل المشاركة في تحقيق أهدافها لصالح الفئات المستهدفة، مشيرا إلى دعم الهيئة المباشر للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة للتنمية البشرية" التي تأتي ضمن المشروع القومي لبناء الإنسان.

وتحدث المحاضرين عن التعريف بالتلوث البلاستيكي، ومخاطر التلوث على الإنسان والحيوان والحياه البحرية، وأوضحا صور التلوث وأشكاله مؤكدين ضرورة الحد من الإفراط فى استخدام البلاستيك، وأثر التلوث البلاستيكي على التنوع البيولوجي والمناخ.

وأشارا إلى مصادر النفايات المتعددة من البلاستيك، وإعادة تدوير نفايات البلاستيك، وأكدا أهمية الحلول ودور الدولة فىي الحد من التلوث البلاستيكي.

على هامش الندوة تم تنفيذ يوم بيئي لرفع المخلفات البلاستيكية من على شاطئ حي المساعيد بمشاركة أعضاء جمعية حقوق المرأة السيناوية ومؤسسة أصحاب البصيرة، وعدد من أصحاب الكافتيريات على الشاطئ بالعريش، تضمن اليوم البيئي حملة نظافة كبيرة وتوعية بالحفاظ على البيئة وكذلك تضمن اليوم ألعابا ترفيهية وجوائز لكل الفئات العمرية المشاركة.