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ألمانيا تهزم هولندا وتعزز صدارتها في دوري الأمم الأوروبية

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 11:43 م

حقق المنتخب الألماني فوزًا هامًا على حساب ضيفه الهولندي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب آليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدين منتخب ألمانيا بفوزه في مباراة اليوم للاعبه جيمي ليولينج، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من عمرالمباراة.

وألغى حكم المباراة هدفًا مبكرًا للمنتخب الألماني في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق جيمي ليولينج أيضًا، بسبب تسلل على سيرجي جنابري قبل أن تصل الكرة لـ ليولينج.

بهذا الفوز عزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة الثالثة من التصنيف الأول برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد منتخب هولندا عند النقطة 5 في المركز الثاني قبل جولتين من نهاية منافسات مرحلة المجموعات.


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