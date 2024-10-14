المرصد الأورمتوسطي: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة بلبنان مثل التي تنفذها بغزة

قال مدير المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، إن موجة النزوح من جنوب لبنان ومن الضاحية وبعض المناطق في البقاع الشمالي كبيرة جدا، حيث تقترب من 1.2 مليون نازح.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في لبنان مثل التي تنفذها بقطاع غزة.

وأوضح أن النازحين موزعون على مراكز إيواء تديرها الحكومة اللبنانية وبها 170 ألف نازح، وباقي النازحين إما في بيوت يستأجرونها أو يبيتون في الطرقات العامة، وهذا يؤدي إلى ضغط كبير ومتصاعد على القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الأدوية تكفي من 3 إلى 6 أشهر حسب المخزون الحالي في حالة لم يحدث أي تصعيد أكبر من التصعيد الحالي.

وأوضح أنه على صعيد لأمن الغذائي فهو يكفي لأربعة أشهر مقبلة، منوها بأن ما يأتي من مساعدات فهو عن طريق مطار بيروت الدولي الذي هو أيضا ليس بمأمن من الاستهداف الإسرائيلي.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان حتى مساء الأحد، عن ألف و539 قتيلا و4 آلاف و471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

فيما يرد حزب الله يوميا، بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات.