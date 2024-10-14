محافظ المنيا يوجه مديرية التعليم برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب 

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مديرية التربية والتعليم، بالاهتمام برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال وتوسيع إداركهم بالقضايا المجتمعية المختلفة، ومحاربة الإدمان.

من جانبه قال الدكتور علي عبدالسلام، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، نظمت برنامج متكامل لتوعية طلاب المدارس بخطورة الإدمان والمخدرات وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة في تلك المرحلة العمرية، مضيفا أن البرنامج يستهدف تلاميذ وطلاب إدارات: المنيا - مطاى - أبو قرقاص.

من جانبه، أوضح راشد رشاد، موجه عام التربية الاجتماعية بديوان المديرية، أن البرنامج يشمل تنفيذ لقاءات وفعاليات لتوعية طلاب المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية من خلال التعريف بأضرار الإدمان والمخدرات، بالإضافة لتوعية الطلاب بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات من خلال توفير العلاج بالمجان وفي سرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

