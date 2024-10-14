احتفالية بذكرى مرور 50 عاما على تشغيل أول خط ملاحي جوي بين مصر والبحرين

أقيمت، اليوم الاثنين، احتفالية بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على تشغيل أول خط ملاحي جوي بين البحرين ومصر، وذلك برعاية وحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وحضر الاحتفالية كل من السفير طارق الأنصاري سفير قطر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعمر إسلام شلبي الوكيل الخاص لشركة طيران الخليج في مصر، وداليا شلبي نائب رئيس مجلس إدارة طيران الخليج في مصر ، وجوانا باترسون رئيس قسم المبيعات بطيران الخليج، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي قطاع السياحة في مصر والخليج العربي وممثلي الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية.

من جهته، أشار عمر شلبي إلى أهمية الحدث في تاريخ العلاقات التجارية والسياحية بين مصر والبحرين، مثمنا الدور الرائد، الذي لعبته شركة طيران الخليج (الناقلة الوطنية لمملكة البحرين) في مجال الاستثمار السياحي والتجاري الخليجي في مصر.

كما أشاد بالدور الرئيسي الذي قامت به مصر لدعم النجاح الذي حققته طيران الخليج على مدار جيلين وجيل ثالث في الطريق.

وحرص شلبي على توجيه الشكر للبحرين لتركيزها على فتح وجهات جديدة تصب جميعها في مصر من الصين وعدد من المناطق في آسيا.

وقام الوكيل الخاص لطيران الخليج بإهداء درع تكريم للسفيرة البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل، والتي أشادت بدورها بالنجاح الذي حققته طيران الخليج، مثمنة العلاقات التاريخية بين البحرين ومصر .

من جانبها، قالت جوانا باترسون، المدير الإقليمي لمبيعات شركة طيران الخليج بمنطقة الشرق الأوسط، إن العلاقات بين مصر والبحرين تتسم بأنها علاقات تاريخية وممتدة، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة التعاون بين شركة طيران الخليج والشركات المصرية لمدة 50عاما، لنشهد اليوم الاحتفال بهذا التعاون الكبير.

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلما وثائقيا عن أهم المحطات البارزة منذ تأسيس طيران الخليج وأبرز مراحل التطور حتى اللحظة الراهنة، بالإضافة لتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الرائدة والمؤثرة في رحلة عملها.