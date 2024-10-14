وزير لبناني: إسرائيل تستهدف عرقلة إيصال المساعدات بالقصف ونطلب تدخلا أمميا

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قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطرق الدولية التي تربط لبنان بمدينة حمص السورية.

وأضاف خلال لقائه مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن مدينة بعلبك تتعرض للقصف كجنوب لبنان والضاحية الجنوبية وبالتالي لم يعد في تلك المحافظة مناطق آمنة.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ قدمت مساعدات غذائية تم تجهيزها خلال الأيام العشرة الأخيرة، بعدما طالبت الحكومة اللبنانية الصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن تقدم مساعدات إنسانية لأن هناك مناطق معرضة للاستهداف بشكل مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «حصلنا على الموافقات، ووصلت المساعدات إلى مدينة بعلبك، إلا أنها تعرضت للقصف.. حتى بغطاء أممي لم نعد نستطيع أن نوصل مساعدات إنسانية للأهالي الذين هم بأشد الحاجة إليها».

وأكد أن المساعدات وصلت لداخل العمق اللبناني بمساعدات أممية عبر المطار الدولي لبيروت لإيصالها لمن يعانون جراء القصف الإسرائيلي.

وأفاد بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجري اتصالات للعمل على إيصال المساعدات الغذائية، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالعمل على إيجاد طرق آمنة لإيصال المساعدات.