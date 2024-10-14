حزب الله يستهدف قوة متسللة للاحتلال واشتباكات من مسافة صفر



أعلن حزب الله خوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع القوات الإسرائيلية في محيط بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، بينما كثفت المقاتلات والمدفعية الإسرائيلية قصف مناطق عدة جنوب وشرق البلاد.

وقال حزب الله، إنه قصف بالمدفعية قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل للأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا بالجنوب ومنطقة اللبونة وخلة وردة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد حزب الله، في بيان، أن مقاتليه اشتبكوا مع قوات الاحتلال في الحارة الغربية لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش رصد إطلاق 150 صاروخا ومقذوفا من لبنان باتجاه إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الجرحى بسبب جبهة الشمال ارتفع إلى 100 أمس الأحد.

في حين أفادت "الجزيرة" بإطلاق صواريخ من لبنان على مواقع عدة في الجليل، مما أدى إلى اندلاع حرائق في مناطق من بينها كرمئيل.