الجيش الباكستاني يشارك في تدريب الدوريات (كامبريان) لعام 2024

شارك فريق الجيش الباكستاني في تمرين الدوريات (كامبريان) لعام 2024 الذي يقام في ويلز بالمملكة المتحدة من 4 إلى 13 أكتوبر وحصد ميدالية ذهبية لدى تقديم أداء استثنائي، حسبما ذكرت وكالة (أشوشيتد برس أوف باكستان) اليوم الأحد.

واحتفل تمرين الدوريات (كامبريان) العام الجاري بدورته الـ 65 واستعاد معاييره الاحترافية التي تتطلب كثيرا من المهارات ، حيث يتعين على الدوريات من جميع أرجاء العالم التنقل بصورة تكتيكية عبر تضاريس وعرة تصل لمسافة 60 كيلومترا في غضون 48 ساعة، وإتمام مهام متخصصة في بيئة تنافسية، بحسب بيان صحفي للعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية.

وشاركت في التدريب في العام الجاري فرق من 42 دولة وقام فريق الجيش الباكستاني بأداء استثنائي وحصل على الميدالية الذهبية.