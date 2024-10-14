 إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أعد خططا للرد على الهجوم الإيراني وقرار التنفيذ ينتظر الاعتماد السياسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أعد خططا للرد على الهجوم الإيراني وقرار التنفيذ ينتظر الاعتماد السياسي


نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 9:42 ص


أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش أعد خططا للرد على الهجوم الإيراني، وقرار التنفيذ ينتظر الاعتماد السياسي، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان مسئولون أمريكيون قد أعلنوا أنهم لا يملكون معلومات تشير إلى أن الرد سيأتي خلال الساعات القادمة، لكنهم اعترفوا بأن إسرائيل لم تشاركهم جدولا زمنيا محددا - وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان المسئولون الإسرائيليون قد وافقوا على جدول زمني حتى الآن.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق إيران صواريخ بلغت القدس، حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة ومحيطها، وذلك بعد فترة وجيزة من تحذير أمريكي لإسرائيل باستعداد إيران شن هجوم صاروخي.

ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن أكثر من 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة.

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