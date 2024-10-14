 سجن سائق ألماني 4 سنوات بعد تسببه في مصرع دراج إيطالي - بوابة الشروق
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سجن سائق ألماني 4 سنوات بعد تسببه في مصرع دراج إيطالي

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 5:46 م

تعرض سائق حافلة ألماني لعقوبة السجن أربعة أعوام من قبل محكمة إيطالية لتورطه في مقتل الدراج الإيطالي السابق دافيدي ريبيلين.

ووجدت المحكمة الجزئية في مدينة فيتشنزا بشمال إيطاليا، أن الرجل الألماني البالغ من العمر 64 عاما، مذنبا بعد تسببه في حادث سير والفشل في تقديم المساعدة.

وجرت جلسات المحاكمة بعد رفض هيئة الإدعاء المحلية مقترحا بسجن السائق الألماني لمدة ثلاثة أعوام و11 شهرا، مع تمسكها بضرورة سجنه لمدة خمسة أعوام خلال المحاكمة.

واصطدمت الحافلة بالدراج الإيطالي ريبيلين - 51 عاما، أثناء تدريبه في 30 نوفمبر 2022 في قرية مونتيبيلو فيسينتينو، ليتوفى لاحقا متأثرا بالإصابات التي لحقت به.


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