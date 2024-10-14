 نتنياهو: سنضرب حزب الله بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت - بوابة الشروق
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نتنياهو: سنضرب حزب الله بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت


نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 8:49 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 8:49 م

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‌‏نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده "تخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء عليها".

وقال نتنياهو، في تصريحات له، من قاعدة "بنيامينا" التي استهدفت أمس من قبل "حزب الله" اللبناني، إنه "يعزي عائلات الجنود الأربعة من لواء جولاني الذين سقطوا"، مضيفا أن إسرائيل دفعت ثمنا مؤلما لكنها ستواصل القتال، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "مواصلة ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان وفي بيروت أيضا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها إنجازات هائلة وستواصل تحقيقها"، وفق زعمه


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين في انفجار طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، على قاعدة عسكرية في منطقة بنيامينا بحيفا.


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