الهلال الأحمر الفلسطيني: القصف الإسرائيلي دمر 70% من منشآت المياه والصرف الصحي في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن 70% من منشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة تضررت أو دمرت بالكامل جراء القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر.

ودعا الهلال الأحمر في بيان نشر عبر منصة "فيسبوك" العالم أجمع للتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية المدمرة على منازل المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، مما يجعلها غير صالحة للسكن.

وشدد البيان على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة التي تنتهك القانون الإنساني الدولي، وجميع الأعراف الدولية.

وقالت الأمم المتحدة مطلع شهر أغسطس الماضي، إن حوالي ثلثي المباني في قطاع غزة تضررت أو دُمرت منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، وذلك استنادا إلى صور من الأقمار الصناعية.

أعلنت صحة غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 373 يوما إلى 42289 شهيدا، و98684 مصابا.