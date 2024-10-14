مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية لن تبدأ حربا ما لم تفكر في الانتحار

قال مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي شين وون-سيك اليوم الأحد إن كوريا الشمالية لن تبدأ حربا ما لم تفكر في الانتحار، وأن زعيمها كيم جونج-أون يجب أن يشعر بالخوف من القوة العسكرية لكوريا الجنوبية لأنه "لديه الكثير ليخسره".

وأدلى شين بهذه التصريحات في الوقت الذي أثار فيه التوتر المتصاعد بين الكوريتين المنقسمتين شبح اندلاع صراع مسلح محتمل في شبه الجزيرة الكورية، حيث انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة، وليس معاهدة سلام، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال "شين" في مقابلة مع هيئة الإذاعة كي بي إس: "احتمال شن كوريا الشمالية حربا كان موجودا دائما منذ الحرب الكورية".

وأضاف: "شن كوريا الشمالية للحرب لا يعتمد على نواياها، بل على إرادتنا واستعدادنا. ومن الأهمية بمكان أن نبذل جهودنا الموحدة لضمان عدم قدرة كوريا الشمالية على التصرف بناءً على مثل هذه النوايا".

وقال شين: "أعتقد أن كوريا الشمالية لن تبدأ حربا ما لم تقرر الانتحار".



وفيما يتعلق باتهام كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية بإرسال مسيرات مؤخرا إلى أراضيها، أصر شين على أن الحكومة ستظل غير ملتزمة بتوضيح موقفها، لأن مناقشة القضية لن تؤدي إلا إلى إثارة الخلاف داخل كوريا الجنوبية و"هذه هي رغبة بيونج يانج".

وقال شين: "بناء على تجاربنا، فإن أفضل طريقة للرد هي التجاهل".