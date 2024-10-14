الدقهلية: تحرير 165 محضرا تموينيا

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم بشن حملات تموينية على المخابز، من خلال التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.

ومر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، على عدد من المخابز البلدية بالمدن والقرى في اليوم الأول للحملة؛ للتأكد من الالتزام بوزن رغيف الخبز ووجود شهادات صحية للعاملين بالمخابز، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح المحافظ، أن الحملات التموينيه على المخابز بمدن وقرى محافظة أسفرت عن تحرير 165 محضرا عبارة عن (نقص أوزان – التصرف في الدقيق وبيعه – عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين – عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية – عدم وجود سجل تفتيش – عدم وجود شهادات صحية- وجود مبيعات وهمية – عدم نظافة الأدوات المستخدمة في إعداد الخبز – تجميع دقيق).

وأكد أن الحملات التموينية على المخابز هدفها ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية لرغيف الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه.