الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق صواريخ وقذائف من مناطق بجوار مواقع اليونيفيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن حوالي 25 صاروخا وقذيفة أطلقها حزب الله على بلدات وقوات إسرائيلية من مناطق بجوار مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان / يونيفيل / خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي إن إحدى الهجمات التي تم شنها بالقرب من موقع لليونيفيل أدت إلى قتل جنديين من الجيش االإسرائيلي، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكتب أدرعي قائلا على منصة إكس ""يحافظ الجيش الإسرائيلي على اتصال دائم مع قوات اليونيفيل وسيستمر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بقوات اليونيفيل في المنطقة، وسيستمر في ذلك على الرغم من الوضع المعقد"،.

وأضاف أن الفرقة 146 عثرت على مئات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ موجهة نحو إسرائيل، كانت موجودة “ على بعد عشرات إلى بضع مئات من الأمتار من مواقع اليونيفيل بالقرب من الخط الأزرق".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا (يونيفيل) إلى الانسحاب الفوري من منطقة القتال في لبنان .

وقال نتنياهو في رسالة باللغة العبرية: "حان الوقت لقيامكم بسحب اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال". واتهم جوتيريش برفض القيام بذلك وبالتالي جعل جنود اليونيفيل "رهائن لحزب الله".