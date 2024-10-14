أجرى الدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بمحافظة الغربية تفقد خلالها المرور بنطاق مراكز "طنطا والسنطة وزفتي"؛ لمتابعة أعمال جمع وكبس ونقل قش الأرز.

ومرَّ "عامر"، في مستهل زيارته اليوم إلى الغربية، على الطريق الزراعي طنطا- القاهرة، وطريق السنطة- زفتى، رفقة لجنة محور متابعة حرائق قش الأرز بطنطا، وتلاحظ استقرار حالة الجو وارتفاع نسب حصاد محصول الأرز، وقيام المزارعين ومتعهدي الجمع بجمع وكبس قش الأرز بقرى مركز طنطا.

والتقى رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، في طريقه إلى مركز السنطة، بلجنة متابعة حرائق قش الأرز بمحور السنطة- زفتى، حيث رصد حرق بقايا مخلفات زراعية بزمام قرية سندبسط مركز زفتى، وعلى الفور تم السيطرة على الحرق بواسطة لجنتي محور طنطا، ومحور السنطة زفتى.

كما واصل "عامر"، جولته بالمرور بمركز زفتى رفقة مسئولي غرفة العمليات بالفرع، ولجنتي متابعة حرائق قش الأرز بمحور طنطا والسنطة زفتي، حيث توجه إلى قرية كفر ميت الحارون لمتابعة أعمال حرق الكاوتشوك على جسر نهر النيل، وذلك بحضور وليد وهدان رئيس الوحدة بتفهنا العزب، إذ تم استدعاء لودر الوحدة المحلية لتفتيت أماكن الحرق، وغمرها بمياه الصرف الصحي لجعلها غير ممهدة لعدم القيام بأي أعمال حرق أو اشتعال مره أخرى.

وواصل رئيس شئون الفروع، جولته بمركز زفتي وبمروره بطريق ميت الحارون رصد حرق مخلفات زراعية (عروش لوبيا)، بزمام قرية ميت الحارون، حيث تم توجيه محور طنطا إلى محل الواقعة وتم الفصل والإطفاء كاملاً بمعرفة لجنة المحور، وتم استدعاء مدير الجمعية الزراعية بالقرية لتحرير محضر مخالفة بيئية بالواقعة.

من جانبه أكد "عامر"، في ختام جولته، ضرورة تكثيف المرور بشكل مستمر على المحاور والطرق الرئيسية لإحكام السيطرة على أي أعمال حرق سواء بالمخلفات الزراعية أو البلدية، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسئوليات، والإجراءات المطلوبة لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد، والعمل على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على الأماكن الأكثر حصاداً للأرز.