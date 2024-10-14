قطر تحتضن معسكر الإسماعيلي للموسم الجديد

أعلن نادي الإسماعيلي عن خوض معسكر مغلق في دولة قطر استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق عن انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، بالنظام البلجيكي، في موسم استثنائي، نهاية أكتوبر الجاري.

وكتب النادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى دولة قطر، بعد غد الأربعاء، لإقامة معسكر تدريبي؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، وتعود البعثة يوم 26 أكتوبر الجاري».

وأضاف: «ويوجه النادي الشكر إلى الجانب القطري، الذي تحمل جميع نفقات المعسكر، معربا عن سعادته على التعاون المثمر بين الطرفين».

وكان الإسماعيلي خاض 3 مباريات ودية خلال الفترة الماضية حيث فاز بنفس النتيجة على طلائع الجيش وبلبيس 2-1، وتعادل مع فاقوس سلبيًا.