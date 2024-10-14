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المستشار الألماني يستضيف قمة لزعماء غرب البلقان في برلين

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 9:04 ص

 يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زعماء دول غرب البلقان الست اليوم الاثنين خلال قمة في برلين حول إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أيضا أن تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وممثلون عن تسع دول في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية في القمة.

وتهدف مثل هذه الاجتماعات، التي تعقد سنويا منذ عام 2014، إلى تقريب صربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتنيجرو ومقدونيا الشمالية تدريجيا من الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو فقط ليست مرشحة رسمية لعضوية الاتحاد الأوروبي من بين الدول الست.

ومن المقرر أن يتم خلال القمة توقيع خطة عمل لسوق إقليمية مشتركة واتفاقية تنقل جديدة، والتي تضمن تسهيل الوصول إلى التعليم العالي.

ولم يقبل التكتل الأوروبي، المكون حاليا من 27 عضوا، عضوا جديدا منذ انضمام كرواتيا عام 2013. في المقابل يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الحرب في أوكرانيا والمخاوف الجيوسياسية الأخرى تسلط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البلقان.


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