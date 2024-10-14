كامالا هاريس: كيف أسهمت تعليمات والدتها في تعزيز استقلاليتها ونجاحها

تعليم الأطفال كيفية الاعتماد على أنفسهم، خاصة في مواجهة التحديات والمشكلات، يساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ويزيد من فرص نجاحهم في المستقبل، بحسب ما يؤكد الخبراء.

مثال على ذلك هو نائبة الرئيس الأمريكية، كامالا هاريس، التي تعلمت من والدتها، شيامالا جوبالان هاريس، منذ صغرها، التفكير في كيفية مساهمتها في حل أو تفاقم المشاكل التي تواجهها. في مقابلة حديثة لها في برنامج «Call Her Daddy»، أشارت هاريس إلى أن والدتها كانت تسألها دائماً عند مواجهة مشكلة: "ماذا فعلتِ؟" لتعلمها تحمل المسؤولية وفهم دورها في حل المشكلات.

تقول هاريس: "تعلمت من والدتي كيف أتحكم في الموقف وأدرك مدى قدرتي على المساهمة في الحل." هذه الدروس ساعدتها على تطوير مهارات حل المشكلات والاستقلالية، مما أتاح لها القدرة على التحكم في حياتها وتحقيق النجاح.

تعزيز الثقة لدى الأطفال

يرى خبراء التربية أن تشجيع الأطفال على تحمل المسؤولية واتخاذ قراراتهم الخاصة يساهم في زيادة ثقتهم بأنفسهم. الكاتبة وخبيرة التربية إستر فوجسيكي ذكرت في مقال لها عام 2022 أن الثقة بقدرات الأطفال على اتخاذ قراراتهم يُشعرهم بالمشاركة والتمكين، مما يمهد الطريق أمامهم لتحقيق إنجازات كبيرة.

وتؤكد الدراسات أن الثقة بالنفس تلعب دوراً حيوياً في نجاح الأطفال المستقبلي، إذ تمكنهم من مواجهة التحديات في مختلف المجالات مثل الرياضة، التعليم، والعلاقات الاجتماعية.

كما يشير الخبراء إلى أهمية تشجيع الأطفال على الدفاع عن معتقداتهم، وهو ما طبقته كامالا هاريس في مسيرتها المهنية كمدعية عامة، حيث استخدمت صوتها للدفاع عن الفئات الأكثر ضعفاً.