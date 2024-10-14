وزير الخارجية الصيني لنظيره الإسرائيلي: ضعوا حدا للكوارث في غزة

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، الإثنين، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه من الضروري وضع حد للكوارث الإنسانية في غزة.

وقال الوزير الصيني لنظيره الإسرائيلي، خلال الاتصال، إن الكوارث الإنسانية في غزة يجب ألا تستمر، بحسب وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا).

وأضاف أن «مواجهة العنف بالعنف لا يمكن أن تعالج بشكل كامل المخاوف المشروعة لكل الأطراف».

ودعا الوزير الصيني، إلى حماية أفراد قوة اليونيفيل والمؤسسات والمواطنين الصينيين.

وكانت فرنسا أعربت عن قلقها العميق إزاء الوضع البالغ الخطورة في شمال غزة، واستنكرت العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية منذ عدة أيام في الأراضي الفلسطينية والتي خلفت خسائر فادحة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس الكذب ويحاول تضليل الرأي العام حول إدخال شاحنات طحين إلى محافظة شمال غزة.

وأضاف في بيان، أن الاحتلال يُحكم الحصار والإغلاق المطبق منذ 170 يومًا بشكل متواصل على محافظتي غزة والشمال، ويغلق جميع المنافذ الإنسانية، بل ويواصل ارتكاب المحرقة وقتل أكثر من 342 شهيدًا وأصيب المئات من المدنيين والأطفال والنساء في مجزرة متواصلة منذ 10 أيام مستمرة دون توقف.

وأشار إلى أن ما يجري في شمال محافظة غزة هي إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل فعلي وعملي، وتدمير كلي للمنازل وللأحياء السكنية والشوارع والطرقات والبنية التحتية وللمستشفيات والمدارس والمساجد ولكل القطاعات الحيوية.