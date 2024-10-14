رئيسا إيران وفرنسا يبحثان سبل إنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي جرى يوم الأحد سبل وقف المواجهات وإرساء وقف اطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

كما استعرض الرئيسان الإيراني والفرنسي، في هذا الاتصال، اخر التطورات الاقليمية وخاصة التصعيد بالجنوب اللبناني، وفقا لبيان نشر على موقع المكتب الرئاسي الإيراني.

وأكد بزشكيان أن إيران ترحب بإنهاء الأعمال العدائية وأنها تتمنى منذ فترة طويلة أن تكون المنطقة آمنة وخالية من الصراعات والتوترات.

وأشار إلى أن إيران سترحب وستدعم أي إقتراح يهدف إلى التهدئة والسلام والاستقرار في المنطقة، داعيا الرئيس الفرنسي إلى بذل الجهود بمشاركة سائر القادة الاوروبيين للضغط على إسرائيل على التوقف عن جرائم الابادة الجماعية وعدم ارتكاب المزيد من المجازر في غزة ولبنان.

من جانبه، دعا ماكرون الرئيس الإيراني إلى دعم خفض التصعيد في غزة ولبنان، مؤكدا على مسؤولية إيران في "استخدام نفوذها في هذا الاتجاه مع الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار التي تتمتع بدعمها"، وفقًا لمكتب الرئيس الفرنسي.