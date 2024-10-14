

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الجنود المصابين بجروح خطرة إثر انفجار مسيرة جنوب حيفا إلى 8.

وأفاد جيش الاحتلال، بإصابة جنديين أمس بجروح خطرة أحدهما في معارك لبنان والآخر في غزة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، توعد حزب الله إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا ما واصلت الاعتداء على لبنان، وذلك بعد هجومه "المركب والنوعي" أمس الأحد، على معسكر تابع للواء جولاني موقعا 4 قتلى وعشرات المصابين من الجنود.

وفي هجوم هو الأكثر إيقاعا للخسائر وسط الجنود الإسرائيليين منذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي، شن حزب الله هجوما بسرب طائرات بدون طيار انقضاضية على معسكر تابع للواء جولاني في بلدة بنيامينا جنوبي حيفا.

وهذا الهجوم الذي وصفه حزب الله بأنه نوعي ومركب يبدو أنه فاجأ منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي لم تنتبه للطائرات بدون طيار، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار لم تدو قبل سقوط الطائرة على المعسكر.

وفي الأثناء فتح جيش الاحتلال تحقيقا لمعرفة أسباب فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الطائرات، وعدم دوي صفارات الإنذار.

مارينا