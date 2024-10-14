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المفوضية الأوروبية تذكر بولندا بالتزاماتها تجاه طالبي اللجوء

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 9:31 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 9:31 م

ذكرت المفوضية الأوروبية بولندا اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بموجب قانون التكتل بمنح طالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى إجراءات التوطين.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في إعلان مهم مطلع الأسبوع ، إن حكومته تعتزم تعليق حق اللجوء مؤقتا كجزء من استراتيجية جديدة للهجرة.

واتهم توسك  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بدفع المهاجرين نحو الحدود البولندية لزعزعة استقرار دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وتقويض الأمن.

واعترفت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية بأن روسيا وبيلاروس مارستا "الكثير من الضغوط" على مدى السنوات الثلاث الماضية على حدود التكتل.

ولكنها قالت إن الاتحاد الأوروبي رغم ذلك يحافظ على التزام دول التكتل بضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء.

وقالت المتحدثة إنه من الممكن منع دول مثل روسيا وبيلاروس من التلاعب بالهجرة واستخدامها كسلاح ضد أعضاء الاتحاد الأوروبي دون تعليق حقوق اللجوء.


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