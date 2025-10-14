منتدى عائلات الأسرى: عدم تحرير باقي الجثث خرق لاتفاق وقف النار

قال منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن عدم تحرير باقي الجثث في قطاع غزة يعد "خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، في بيان، أنه سيعقد مساء الثلاثاء "اجتماعا طارئا، في ظلّ خرق الاتفاق الذي تمّ توقيعه"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "الاتفاق يجب أن يُنفَّذ من قبل الطرفين، وعدم تنفيذه وعدم إعادة الرهائن من جانب حماس يجب أن يُقابَل بوقف استمرار تنفيذ الاتفاق من قبل حكومة إسرائيل والوسطاء".

وتابع: "محاولة حكومة إسرائيل التهرّب من مسؤوليتها المباشرة في استعادة الرهائن، بعد إعادة 20 بالأمس، ستكون مأساةً لأجيال الشعب الإسرائيلي".

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيستغرق وقتا، ووصفت الأمر بأنه "تحد هائل" بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط أنقاض غزة.

وأطلقت حماس سراح آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة الإثنين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.