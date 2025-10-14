حذرت منظمة الصحة العالمية، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15,600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع.

قالت المنظمة إنّ أكثر من 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة، داعية إلى تعزيز مراقبة تفشي الأمراض والفيروسات نتيجة تردي الوضع الصحي والبنى التحتية المتضررة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشددت الصحة العالمية على ضرورة إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج قطاع غزة، لضمان وصول المرضى إلى مراكز العلاج المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية الطارئة.

وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في حال استمرار الإغلاق والتأخير في تقديم الدعم الطبي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّ تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار.

وأوضح البرنامج في بيان، أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في غزة.

وأضاف: "لدينا مؤشرات جيدة للغاية بشأن تمويل إعمار غزة"، مشيرًا إلى أن 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في قطاع غزة، جراء الحرب.