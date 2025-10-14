أبو مسلم: منتخب مصر حقق الهدف وقدم أداءً مميزًا في تصفيات المونديال

أشاد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالأداء القوي الذي قدمه منتخب الفراعنة خلال مشوار تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن التأهل جاء نتيجة جهد كبير من الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وقال أبو مسلم، خلال تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «أهنئ حسام حسن على التأهل إلى كأس العالم، فهو ثمرة تعب وجهد جماعي من الجهاز الفني واللاعبين».

وأضاف: «لم يعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا، ومنتخب مصر نجح في تحقيق الهدف المطلوب وظهر بصورة مميزة خلال التصفيات».

وفي سياق آخر، انتقد أبو مسلم منظومة التخطيط في الكرة المصرية، مشيرًا إلى الفارق الكبير بين ما يحدث في مصر وما تنتهجه الكرة المغربية من تطوير لمنتخبات الفئات العمرية.

وأوضح: «الكرة المغربية اهتمت بالأساس بتكوين اللاعبين منذ الصغر، وأنشأت مدارس متخصصة دون مجاملات أو محسوبية، واعتمدت على الدراسة والعلم».

واختتم: «منتخب المغرب تأهل مؤخرًا إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب، بينما ودّع منتخبنا البطولة من دور المجموعات.. نحن ما زلنا بعيدين جدًا في التخطيط».