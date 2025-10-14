محافظ البحيرة تتفقد وحدة طب الأسرة بالأبعادية وتشيد بخدمات حياة كريمة

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية اليوم في قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

بدأت المحافظ جولتها بتفقد وحدة طب الأسرة بالأبعادية، حيث تابعت العمل داخل أقسام المركز، والخدمات الصحية المقدمة به، والتي تشمل: (مكتب خدمة الرعاية الأساسية – عيادات طب الأسرة – عيادة الأطفال – عيادة أمراض النساء – السونار – الأسنان – تنظيم الأسرة – متابعة الحمل)، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والأشعة، ومكتب الصحة، ومعملي الدم والطفيليات، والصيدلية، فضلًا عن عدد من العيادات المتخصصة.

ويُعد مركز طب الأسرة بالأبعادية من المشروعات النموذجية التي أُنشئت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويُقام على مساحة 1680 مترًا مربعًا، وتم تطويره وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل. وقد افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وخلال الجولة، التقت المحافظ بعدد من المواطنين والمترددين على المركز الطبي، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمة، موجّهة بسرعة تلافي أي ملاحظات والعمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بسهولة ويسر.

كما تفقدت المحافظ مركز شباب الأبعادية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والذي يقدم خدمات البريد والسجل المدني والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات التراخيص والتصالح التي تقدمها الوحدة المحلية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تحقيق رضا المواطنين يمثل أولوية قصوى، مشددة على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية، لتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين.





