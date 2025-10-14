مسلحون يقتلون رجل شرطة باكستاني يقوم بحراسة فريق للتطعيم ضد شلل الأطفال

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن مسلحين على متن دراجات بخارية فتحوا النار على عاملين بمجال الصحة ورجال شرطة يشاركون في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة على الأقل.

وقال المسؤول بالشرطة فضل سبحان إن الهجوم وقع في بلدة سوات بإقليم خيبر-بختونخوا بشمال غرب باكستان، في الوقت الذي كانت تقوم فيه سلطات الصحة الباكستانية بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد.

ولم تعلن أي جهة على الفور عن مسؤوليتها عن الحادث، ولكن حركة طالبان باكستان تستهدف فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في المنطقة.

ويشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدان اللتان مازال المرض، الذي يؤثر بصورة أساسية على الأطفال، متأصلا بهما، على الرغم من القضاء عليه في الدول الأخرى في بالعالم.